Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'daki evine silahlı saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, S.A, Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine tüfekle ateş açtı. Saldırı esnasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı öğrenildi.

Şüpheli S.A, saldırı sonrası polisi arayarak kendisini ihbar etti. Ekiplerce gözaltına alınan S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirildi.

Bu arada, açılan ateş sonucu evin giriş katındaki verandanın camlarının kırıldığı görüldü.

Parti Sözcüsü Serkan Özcan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya eski milletvekilimiz Sn. Ayhan Sefer Üstün’ün, Adapazarı’ndaki evine saat 11:30 sularında “silahlı saldırı”düzenlenmiştir.



Kendini S.A. olarak tanıtan saldırgan, emniyet kayıtlarına göre geçmişte benzer olaylara karışmış + — Serkan Özcan (@serkanozcan1) December 8, 2020

Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya eski milletvekilimiz Sn. Ayhan Sefer Üstün’ün, Adapazarı’ndaki evine saat 11:30 sularında “silahlı saldırı”düzenlenmiştir. Kendini S.A. olarak tanıtan saldırgan, emniyet kayıtlarına göre geçmişte benzer olaylara karışmış. Olay anında Sn.Üstün ve ailesi şehir dışında olduğu için herhangi bir zarar görmemiştir. Söz konusu hadise ile ülkemizin geldiği noktayı, artık kimsenin can ve mal güvenliğinin kalmadığını büyük bir üzüntüyle tekrar görüyoruz. Türkiye’de temiz siyaset ve güvenli gelecek ilkesiyle çıktığımız yolda, çetelerin ve yönlendirdikleri kriminal kişilerin korkutmaya ve sindirmeye yönelik bu saldırıları bizleri yıldıramayacak. Sn. Üstün’e tekrar geçmiş olsun diyor, bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.