Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu nerede, hangi okulda oy kullanacak?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu nerede oy kullanacak? 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. 4 gün sonra Cumhurbaşkanı ve milletvekilleri belirlenecek. Yurt dışında yaşan Türk vatandaşları oy kullanma işlemlerini tamamlıyor. Yurt içi oy kullanma işlemleri için de hazırlıklar devam ediyor.

Yurt içinde oy kullanacak vatandaşların nerelerde oy kullanacağı belirlendi ve seçim kağıtları hanelere iletildi. Peki bu süreçte liderler nerede oy kullanacak? Liderlerin oy kullanacağı yerler belirlendi mi?

Davutoğlu nerede hangi okulda oy kullanacak?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, 14 Mayıs seçimleri için oy kullanacağı yer belirlendi. Davutoğlu, oyunu İstanbul Eyüpsultan Nejat Sabuncu İlkokulu'nda kullanacak.