Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir istifa etti

İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Gelecek Partisi'nden istifa etti.

CHP listelerinden Meclis’e giren Demir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“19 Aralık 2019’da kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyuna bildiriyorum. Yaklaşık altı yıldır Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarısı için çaba gösterdim. Ancak bugün gelinen noktada siyasi zeminin sürdürülemez olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifa kararı aldım.”

Demir, partide görev yapan tüm kurucu arkadaşlarına ve gönüllülere teşekkür ederken, siyasi mücadelesinin farklı bir zeminde süreceğini belirtti.

Aynı hafta içinde iki milletvekili daha ayrıldı

Demir’in istifası, Gelecek Partisi’nde son bir haftada yaşanan üçüncü milletvekili ayrılığı oldu. 19 Temmuz’da İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin de partiden istifa ettiklerini duyurmuştu.