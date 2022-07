Gelecek Partisi’nden ‘Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası’

Takip Et

Gelecek Partisi, “Hemen Seçim İçin İmza Kampanyası” başlattı. Kadıköy Meydanı'nda düzenlenen programına katılan Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kadıköy'den başlattıkları imza kampanyasını her yerde sürdüreceklerini söyledi.

Davutoğlu, “Bu sadece bir başlangıç. Bu imza kampanyasını sürdürecek ve yüz binlerce, milyonlarca imzayla Türkiye'de erken seçimin, hemen seçimin fitilini ateşleyeceğiz. Milletin olduğu yere sandık gelecek inşallah. Sandıktan kaçış yok. Sandık bugün Türkiye'nin en kritik seçimi için milletin huzuruna gelecek.” diye konuştu.

Partisinin ambleminde yer alan çınar ağacı yaprağının 5 kolu olduğunu hatırlatan Davutoğlu, her yere çınarın 5 kolunun temsil ettiği ilkelerle gidip, imza kampanyasını sürdüreceklerini kaydetti. Davutoğlu, “Bu beş kol için seçim meydanlarını inşallah doldurmak üzere imza kampanyasını başlatacağız. Bir adalet, iki demokrasi, üç refah, dört eşitlik, beş siyasi ahlak. Adaleti, demokrasiyi, özgürlükleri, eşitliği, refahı, siyasi ahlakı getirmek üzere ilk imzamızı atacağız. Türkiye'nin her yerinde, İstanbul'un her köşesinde bu imza kampanyasını halkımızın huzuruna getireceğiz ve 'geçim için seçim' demeye geliyoruz.” ifadelerini kullandı.