Gelecek yıl bayram tarihleri: 2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman?

İslam aleminin iki büyük bayramı olan Ramazan ve Kurban Bayramı'nın başlangıç ve bitiş tarihleri sorgulanmaya başlandı. Aile ziyaretlerini planlamak veya tatil planı yapmak isteyenler takvimi öğrenmek için "2026 Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman" diye soruyor. İşte Diyanetin geçtiği tarihler...

Ramazan Bayramı 2026

2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe günü olacak. Bayram üç gün sürecek ve tarihleri şu şekilde olacak:

19 Mart 2026 Perşembe – Ramazan Bayramı Arefesi

20 Mart 2026 Cuma – Ramazan Bayramı 1. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi – Ramazan Bayramı 2. Günü

22 Mart 2026 Pazar – Ramazan Bayramı 3. Günü

Kurban Bayramı 2026

2026 yılı Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Bayram öncesindeki arefe günü 26 Mayıs Salı’ya denk geliyor. Dört gün sürecek bayramın tarihleri şöyle:

26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi

27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü