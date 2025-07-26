Gelibolu'da tarım arazisinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesin tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken; ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde bugün henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü
Yangın saat 12.00 sıralarında Gelibolu Bolayır ve Koruköy köyleri arasında bulunan bir tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.