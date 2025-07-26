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Gelibolu'da tarım arazisinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesin tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken; ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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Gelibolu'da tarım arazisinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde bugün henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. 

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gelibolu'da tarım arazisinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü

Yangın saat 12.00 sıralarında Gelibolu Bolayır ve Koruköy köyleri arasında bulunan bir tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Gelibolu'da tarım arazisinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 2

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA