Gelibolu'da tarım arazisinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde bugün henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü

Yangın saat 12.00 sıralarında Gelibolu Bolayır ve Koruköy köyleri arasında bulunan bir tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.