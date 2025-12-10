‘Gelinim Mutfakta’nın fenomen ismi Besime Ekici hayatını kaybetti
"Gelinim Mutfakta" programında uzun süre yer alarak geniş bir izleyici kitlesinin dikkatini çeken Besime Ekici yaşamını yitirdi.
Tanınmış televizyon yarışması ‘Gelinim Mutfakta’da geliniyle birlikte yer alan Besime Ekici hayatını kaybetti.
Bir dönem Fatih Ürek’in sunduğu yarışmada gelini Gülcan Ekici ile birlikte boy gösteren Ekici, tavırları ve kendine has üslubuyla programın akılda kalan isimlerinden biri olmuştu.
Besime Ekici’nin vefatını gelini Gülcan Ekici, sosyal medya hesabından “Kayınvalidem Besime Ekici Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur” mesajıyla duyurdu.
Ekici’nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.