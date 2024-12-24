Gelir İdaresi'nden tüm cep telefonlarına gitti... Yurt dışı çıkış harcında kritik gün 1 Ocak!
Yeni yıldan itibaren artık havalimanından fiziksel olarak harç pulu alınmayacak. Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar online ödeme kanallarından harç pulu ücretini ödeyecek.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 1 Ocak 2025 itibariyle yurt dışı çıkış pulundaki değişiklikle ilgili vatandaşlara SMS gönderdi.
Buna göre 1 Ocak 2025'te yurt dışına çıkış harcının havalimanında harç pulu alınarak ödenmesi uygulaması sona eriyor.
Yeni yıldan itibaren harç ücreti 'dijital.gib.gov.tr' adresindeki Dijital Vergi Dairesi veya GİB Mobil uygulamasından, yetkili bankaların online kanallarından, PTT, havalimanı ve çıkış kapılarındaki kiokslardan ve vergi dairelerinden ödenecek.
Yurt dışına çıkış harcı bugün itibariyle 500 TL.