Gemi kazasında 2 kaptana yurt dışı yasağı

Suçu üstlendiği belirlenen bir şüpheliye ise, yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine başvurarak imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde Beşiktaş-Üsküdar seferini yapan Kamil Sayın isimli vapur ile Panama bayraklı Artvin isimli kuru yük gemisi çarpışmıştı. Kaza sonucu vapurda bulunan 12 kişi yaralandı.

Yaralanan yolcular, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası 3 şüpheli emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli hakkında "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yurt dışı çıkış yasağı, diğer şüpheli hakkında ise "Suç üstlenme" suçundan yurt dışı çıkış yasağı ve en yakın kolluk birimine başvurarak imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.