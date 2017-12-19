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Gemi trafik hizmetlerine düzenleme getirildi

Gemi trafiği yönetim merkezlerinin işletimi bu alandaki bir otoriteye devredilebilecek.

Gemi trafik hizmetlerine düzenleme getirildi
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, gemi trafik hizmetleri merkezlerinin işletiminde düzenlemeye gidildi.

Daha önce Bakanlıkta olan söz konusu merkezlerin işletmesi, artık gemi trafik hizmetleri otoritesine devredilebilecek. 

Kaynak: AA

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