Gemisavar ATMACA ilk kez gerçek gemi hedefine ateşlendi

Mehmet KAYA

Bu kez su üstünde gerçek bir gemiyi hedef alan 220 km üstü menzilli ATMACA tam isabetle vuruş gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da Kınalıada korvetinden takip ettiği testle, 2021 yılı ikinci yarısı olarak açıklanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girişe bir adım daha yaklaşıldı.

Mavi Vatanımızın Çelik Kılıcı ATMACA Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. 🇹🇷



Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/XVPXhTGgTI — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 18, 2021



Test atışına yönelik Roketsan’dan verilen bilgide test atışını Kuvvet Komutanları, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, SSB Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve bazı yurt dışından gelen konuklar da izledi. 2016’da ilk uçuşlu testin ardından test ve kalifikasyon çalışmaları yapılan ve ATMACA füzesine yönelik seri üretim sözleşmesi 29 Ekim 2018’de imzalanmıştı.

Harp başlıklı ilk atış Şubat 2021’de su üstüne yerleştirilen bir hedefe yapılmıştı. Açıklanan bu testte ise harp başlıklı ATMACA gerçek bir gemiyi hedef aldı ve tesiri de gözlendi. Roketsan, zırh delme ve yüksek tahrip amaçlı iki ayrı harp başlığı ile kullanılabilen ATMACA’nın her türlü hava şartında kullanılabilir, karşı tedbirlere dayanıklı hedef güncelleme, yeniden saldırı ile sabit ve hareketli hedeflere karşı ileri görev planlama özellikleriyle donatıldığını bildirdi. ATMACA füzesi küresel konumlama, ataletsel ölçü, barometrik yükseklikölçer, radar yüksekliölçer ile hedefe ulaşıyor ve hedefi doğrulukla vurabilmek için aktif radar arayıcı kullanıyor. 220 km üstü menzildeki ATMACA görüş hattı ötesindeki hedeflere ateşlenebiliyor ve hedef güncelleme, saldırı ve görev iptal özellikleri bulunuyor. ATMACA’nın ağırlığının azaltılması ve yapısal dayanımı için kompozit malzemeler kullanıldığı açıklandı.

ATMACA Gemisavar Füzesi’nin Teknik Özellikleri

Uzunluk: 4,3 m – 5,2 m

Ağırlık: < 750 kg

Menzil: > 220 km

Güdüm: Ataletsel Navigasyon Sist. + Küresel Konumlama Sist. + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre

Harp Başlığı Tipi: 1-Yüksek Patlayıcılı 2- Penetrasyon Etkili

Harp Başlığı Ağırlığı: 220 kg

Veribağı: Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

Arayıcı Başlık: Aktif RF

R / MEH / 19.06