Gemlik Körfezi için MKS davasında sonuç belli oldu

Kamuoyunun yakından takip ettiği süreç, Gemlik Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıya, davanın tarafları olan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Barosu Çevre Meclisi’nden Av. İsmail İşel, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Tekin Mutlu ve DOĞADER Başkanı Murat Demir katıldı.

Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş açılış konuşmasında, Gemlik halkının iradesiyle açılan davada önemli bir kazanım elde edildiğine değindi. Akkuş, “’Körfezime Dokunma’ diyerek Gemlik Belediyesi, Bursa Kent Konseyi, Bursa Barosu ve Kimya Mühendisleri Odası ile birlikte açtığımız davada halkımızla el ele verdik. Bilgilendirme toplantıları, imza kampanyaları ve basın açıklamalarıyla süreci hiç gündemden düşürmedik. Sonuçta, Gemlik Körfezi’ne telafisi mümkün olmayan zararlar verecek kapasite artışına karşı açtığımız davayı kazanmış bulunuyoruz” diye konuştu.

“Bu işten vazgeçin”

Bursa Barosu Çevre Meclisi’nden Av. İsmail İşel ise, Bursa Valiliği’nin MKS firmasının başvurusuna “ÇED raporuna gerek yoktur” dediğini hatırlattı. İşel, “Bunun üzerine yaklaşık bir yıl önce davayı açtık. Mahkeme tarafından atanan 7 kişilik bilirkişi heyeti, hazırlanan ÇED dosyasının özensiz ve yetersiz olduğunu tespit ederek kapasite artışına olumsuz görüş bildirdi. Buradan MKS firmasına bir kez daha çağrı yapıyorum: Gelin, Gemlik halkının lehine bu işten vazgeçin” ifadelerini kullandı.

Toplantının sonunda yeniden söz alan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, “Yüksek teknolojik ve stratejik hiçbir ürün üretmeyen, yalnızca doğamızı, körfezimizi ve zeytinimizi talan etmeye çalışanlara karşı Gemlik halkı dimdik ayaktadır. Körfezimiz sahipsiz değildir. Kent Konseyi olarak bundan sonra da aynı kararlılıkla doğamıza, zeytinimize, denizimize ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.