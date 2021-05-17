Gemlik Körfezi’nde deniz salyası korkusu

Marmara kıyılarını kaplayan ve halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", son günlerde su yüzeyinde azalmasına karşın suyun altındaki canlılar için tehdit olmaya devam ediyor.

Görülme süresi ve yaygınlığı bu yıl geçmişe oranla artan müsilaj, denizdeki oksijenin azalmasına, balıkların yumurtlama alanlarının daralmasına yol açıyor. Maltepe sahilinde kuşlar, deniz yüzeyini kaplayan tabakadan olumsuz etkilendi. Gemlik Körfezi’nde ise müsilaj denizin üzerinde yoğun bir tabaka oluşturdu.

İş dünyasının önemli bir ismi Gemlik Körfezi’nin üstünden helikopterle geçerken müsilaj tabakasını DÜNYA için görüntüledi.

TÜDAV: Karadeniz ve Kuzey Ege'yi de olumsuz etkileyebilir

Öte yandan Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), musilaj nedeniyle biyolojik çeşitlilikteki azalmanın Marmara Denizi'nin yanında Karadeniz ve Kuzey Ege’yi de olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

TÜDAV'dan yapılan yazılı açıklamada, müsilajın son iki yıldır yoğun olarak Batı Karadeniz Marmara ve Ege Denizi'nin birçok bölgesini kapladığı belirtilerek, "Çok geniş bir alana yayılan ve uzun hatlar oluşturan bu Müsilaj, rüzgarın etkisiyle belli alanlarda daha fazla toplanmaktadır. Bu toplanmadan sonra ise su yüzeyinde parçalanarak kümeler halinde çöküp bentik bölgede 'Deniz Karı' olarak bilinen oluşumlar meydana gelecektir. Marmara Denizi’nde balık ağlarının gözleri Müsilaj nedeniyle kapanmış durumda ama sezon açılınca sorun büyüyecektir. Aşırı Müsilaj oluşumu sadece su kolonundaki pelajik ve bentik ekosistemi olumsuz etkilemez. Başta suda çözünmüş oksijen azalması görülecek daha sonra bentik bölgede yaşayan birçok 2 tür ortadan kalkacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Musilaj nedeniyle biyolojik çeşitlilikteki azalma Marmara Denizi'nin yanında Karadeniz ve Kuzey Ege’yi de olumsuz etkileyecektir. Bu tür ani gelişen ve iki yıldır devam eden uzun süren Müsilaj olayının oluşması için gereken özel koşullar su sıcaklığının yüksek olması ki bu sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmektedir. Aşırı fitoplankton artışlarının denizel ekosistemde ikinci basamakta olan zooplanktonları baskılayarak türlerin azalmasına neden olmaktadır. Bu bitkisel canlıların üstel olarak artmasının ana sebebi bu denizin başta evsel atıklarla kirlenmesidir." denildi.