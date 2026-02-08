Gemlik Körfezi'nde erkek cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gemlik Körfezi'nde deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir kişiyi fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 45-50 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkek şahsın cansız bedenini denizden çıkardı.

Karaya alınan ceset, Gemlik İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı önüne getirildi. Olay yerinde nöbetçi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.