Genç Başarı’da Ören dönemi

14 Kasım 2018

İlkokuldan lise son sınıfa kadar, eğitim görmekte olan öğrencilerin girişimci zihin yapısında yetişmesi için faaliyette bulunan Genç Başarı Eğitim Vakfı, 2 yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulunu belirledi.

Gelecek yıl ülkemizdeki 20’nci yaşını kutlayacak olan Vakıf, bir önceki dönemde yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunan Çelik Ören’in başkanlığında yola devam etme kararı aldı.

Genç Başarı Eğitim Vakfı (JA Turkey) 1999 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Türkiye’de her yıl 10 binden fazla öğrenciyi girişimci zihin yapısında yetişmesi ve iş dünyasına hazırlanması amacıyla eğiten vakıf, öğrencilere sunduğu uygulamalı programlar ile iş yaşamını deneyimlemelerini sağlıyor.

Başkanlık görevini Barış Tezcan’dan devralan Çelik Ören, “Barış Tezcan’ın başkanlığında vakfımız çok güzel ve etkili çalışmalara imza attı. Bizler de vakfımız misyonu doğrultusunda çocuklarımızın ve gençlerimizin girişimci zihin yapısında yetişmesi için ülkemiz çapında çalışmalarımızı genişleterek yürütmeye devam edeceğiz. Çalışan, üreten ve fark yaratan nesilleri ülkemize kazandıracağız” dedi.

Girişimci başkan

1966 yılında Manisa’da doğan Çelik Ören, 1988 yılında Mars Çikolata şirketinde iş hayatına atıldı ve 2009 yılına kadar Mars Çikolata, Sezginler Holding, Obaçay, Ten İç Giyim ve Esaslı Gıda AŞ gibi önemli gruplarda üst düzey yönetici olarak görev aldı.

2005 yılında ilk girişimi Benim mağazam ile Türkiye’nin katalogla doğrudan iç giyim satışı yapan ilk şirketini hayata geçirdi. 2012’de Türkiye’ye Fintech alanında bir ilki daha kazandıran Ören, ön ödemeli kart sistemi İninal’ı kurdu ve bu girişimi ile “Global Endeavor Girişimcisi” seçildi.

Ören, 2015’te de KOBİ’ler ve bireylere, özel yazılım ile kredi & sosyal skorlama yapan Kredico’yu hayata geçirdi.

Ören, 30 yıllık kariyerini yönetici, girişimci, yatırımcı, mentor olarak “her zaman üretmek, faydalı olmak” misyonu ile sürdürüyor.

Ekim 2018’den itibaren Ören’in başkanlığını üstlendiği Genç Başarı Eğitim Vakfı’nın diğer yönetim kurulu üyeleri ise şöyle: Başkan Yardımcısı Dündar Uçar (Wall Street - Kurucu), Seride Samurkaş Karaç (Uyku Meleği - Kurucu), Evrim Bayam Pakiş (Opex Danışmanlık - Kurucu) ve Ali Servet Eyüboğlu (English Ninjas- Kurucu).