Genç iş insanlarının arasında kayyum tartışması çıktı

Fikret ÇENGEL

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 19. Genel Kurulu’nda göreve gelen Başkan Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu göreve gelir gelmez, üyelik şartları oluşmadığı gerekçesiyle aralarında TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Burak Dalgıç’ın da bulunduğu 6 iş insanının üyeliğini iptal ederek görevden aldı. Bu gelişme üzerine 6 üye konuyu mahkemeye taşıdı. Kararların hukuk dışı olduğunu iddia eden Av. Kadriye Güçlü Sakarya, tüzüğe aykırı hareket edildiği için konuyu mahkemeye taşıdıklarını söyledi. Sakarya ayrıca, TÜGİAD’ın mevcut başkanın hiçbir çalışanı olmadığını, yönetim kurulunda bulunan bazı üyelerin de hiçbir ticareti faaliyetinin bulunmadığını öne sürerek bunun bir usulsüzlük oluşturması nedeniyle olaya kanun yoluyla, itiraz ettiklerini kaydetti. Sakarya sözlerine şöyle devam etti: “Yaşanan süreçle ilgili mahkemeye şikâyette bulunulmuş, yasal olarak ihraç edilen üyelerin hakları aranmıştır. Gelinen noktada mahkeme tarafından inceleme başlatılmış, alanında uzman bir kişi görevlendirilmiştir. Yapılan incelemeler doğrultusunda şikâyetler haklı bulunmuş TÜGİAD Genel Merkezi’ne kayyum atanmıştır.”

“Görevimizin başındayız”

TÜGİAD Başkanı Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu üyeleri dün düzenlediği basın toplantısında süreç, değerlendirdi.

Toplantıda, ‘TÜGİAD’a kayyum atandı’ şeklinde basında yer alan bazı haberlere yönelik bir soru üzerine Gürkan Yıldırım, “Bu konuda kesinleşmiş bir karar yok ve bize de böyle bir karar tebliğ edilmedi. Hukukçu arkadaşlarımız ilgileniyor. Derneğimizden haklı gerekçelerle ihraç edilen 5-6 kişinin açtığı bir dava sürüyor. Yasal süreç devam ederken bir açıklama yapmam doğru olmaz. Biz hukuka saygılıyız. TÜGİAD bu ülkeye hizmet etmek için kurulan köklü bir dernek ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devletimize, hükümetimize destek olarak faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bu derneğe önceden hizmet etmiş insanların derneğimizin adını karalamaya yönelik bu tür işlere girmesini doğru bulmuyoruz. Umarım yanlışlarından dönerler” dedi. Türkiye’nin önemli ve zorlu bir sürçten geçtiğini ve bu dönemde enerjinin daha yapıcı ve geliştirici işlere harcanması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Çok taze uluslararası toplantılardan geldik. İstihdam, yatırım, gençlerin sorunları gibi çok önemli sorunların çözümü için çalışıyoruz” diye konuştu.

"37 yıldır genç iş insanlarının sesi olduk"

Genç iş insanlarının sesi olmak amacıyla 37 yıl önce temeli atılan ve bakanlar kurulu kararı ile isminin başına “Türkiye” ibaresi eklenen TÜGİAD’ın Türkiye’nin ekonomik gücünü ve üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ve uluslararası ekonomik politikaların oluşturulmasına her zaman katkı sağladığını kaydeden Yıldırım, Türkiye'nin bölgedeki coğrafi ve stratejik gücünü ön plana çıkararak tanıtımını yapma, uluslararası ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine ve iş birliği ağlarının oluşturulmasına odaklandıklarını bildirdi. Yıldırım, bu başarılı çalışmalar sonucunda iş dünyası ve kamu yönetimleri tarafından kabul gören TÜGİAD’ın, uluslararası arenada Türkiye'nin genç iş insanlarını temsil eden tek sivil toplum örgütü olmanın gururunu yaşadığına da dikkat çekti.

"Aralıkta YES For Europe’ya ev sahipliği yapacağız"

Dünya genelinde 14’ten fazla ülkede temsilciliği bulunan TÜGİAD’ın Türkiye’de bir merkez ve Ankara, Bursa, Eskişehir ve Ege olmak üzere dört şube ile faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydeden Gürkan Yıldırım, 2024 Şubat ayı sonuna kadar Akdeniz, Doğu-Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz şubelerini açacaklarını bildirdi. Yıldırım, kısa ve orta vadeli projelerini ise şöyle sıraladı: “Cumhuriyetimizin 100. Yılı nedeniyle 24-25 Ekim tarihlerinde uluslararası boyutta düzenleyeceğimiz Türkiye Ekonomi Forumu ile yurt içi ve yurtdışından iş insanlarını bir araya getireceğiz. 14 Aralık’ta düzenlenecek Avrupa Birliği Genç Girişimciler Organizasyonu (YES For Europe) genel kurulunu İstanbul’da gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla birlikte 2024 yılında G20 Genç Girişimciler İttifakı Liderler Zirvesi’ne ev sahipliği yaparak, üye ülkelerin başkan ve genel sekreterlerini İstanbul’da bir araya getireceğiz” diye konuştu.