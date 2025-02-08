Genç keman sanatçısı Laçin Akyol son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'de geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve tedavi edildiği hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol için bugün tören düzenlendi. Törenin ardından Akyol, toprağa verildi.
Mersin'de geçirdiği trafik kazası nedeniyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, son yolculuğuna uğurlandı.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol için bugün MDOB binasında tören düzenlendi.
Törenin ardından genç sanatçının cenazesi, Yenişehir ilçesindeki Çiftlikköy Mezarlığı'na getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Laçin Akyol, toprağa verildi.
İsviçre'de müzik eğitimi alıyordu
Laçin Akyol'un İsviçre'de müzik eğitimi aldığı ve kayak yaparken ayağını kırması sonucu geçtiğimiz ay Mersin'deki ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.
Akyol, Mersin Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Ç.'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Akyol, yoğun bakımdaki tüm müdahalelere rağmen önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Aile, kızlarının organlarını bağışladı.