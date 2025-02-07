Genç kemancı Laçin Akyol kazada hayatını kaybetti! (Laçin Akyol kimdir?)
İsviçre'de müzik eğitimi alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir yarışmada birinci olması üzerine keman hediye ettiği genç sanatçı Laçin Akyol'dan bugün acı haber geldi. Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı genç kemancı hastaneye hayatını kaybetti. Ölüme neden olan sürücü ise yeniden gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
18 yaşındaki genç keman sanatçısı Laçin Akyol, Mersin'de Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kemancı burada hayatını kaybetti.
Ailesinin yanına dönmüştü
İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki Akyol'un kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına döndü.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesi, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedilecek.
Akyol'un organlarının ailesinin kararıyla bağışlandığı bilgisi paylaşıldı.
Yeniden gözaltına alınıp tutuklandı
Kazadan sonra gözaltına alınıp ev hapsine hükmedilen sürücü İ.H.Ç. ise cumhuriyet savcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgusunun ardından 'taksirle öldürme' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Laçin Akyol kimdir?
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan Laçin Akyol , 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.