Genç kızın feci ölümü! Motosiklet tutkusu sonu oldu

Motosiklet tutkunu Eda Koçin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, Çameli-Fethiye karayolunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre; Eda Koçin (26), beraberindeki arkadaşıyla seyir halindeyken motosikletin hakimiyetini kaybetti.

Koçin ve arkadaşını taşıyan motosiklet yoldan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Eda Koçin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosiklet tutkunu olarak bilinen genç kızın güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

Eda Koçin'in cenazesi bugün Çameli ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

