Gençlerimizin enerjisi ve vizyonu en güçlü sermayemiz

İş dünyası temsilcileri de 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

“Daha fazla yatırım yapmalıyız”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye Cumhuriyeti'nin medeniyetler yarışında hızla yol almasını, gençler ve genç fikirler sağlayacak. Gençlerimizi iyi yetiştirmek, onlara iş bulmak, çare üretmek durumundayız. Onun için daha fazla yatırım ve daha çok girişimci gerekmekte. Bu gerçekten yola çıkarak devletiyle, milletiyle, iş dünyasıyla hep beraber gençliğimize sahip çıkmak, onların önünü açmak zorundayız.

Rekabet gücünün lokomotifi gençler

ATO Başkanı Gürsel Baran: Atatürk, ülkemizin parlak geleceğinin inşasını Türk gençliğine emanet ederek, onlara duyduğu güveni göstermiştir. Bugün her bir gencimiz, Türkiye'nin geleceğini omuzlarında taşıyan en büyük umudumuz, gençlerimizin enerjisi ve vizyonu ise en güçlü sermayemizdir. Bugün gençlerimiz, ülkemizin yerli ve milli üretim gücü, ekonomik bağımsızlığı, küresel rekabet gücünün lokomotifi durumunda.

“Bu büyük mirası yaşatmalıyız”

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: 19 Mayıs Aynı zamanda umutla geleceğe bakan genç nesillere duyulan güvenin ve inancın da simgesi olmuştur. Atatürk'ün 19 Mayıs'ı gençliğe armağan etmesi, gençlerimizin bu ülkenin en büyük güvencesi ve yarının teminatı olduğunun göstergesidir. Bizlere düşen görev, bu büyük mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır.

Gençlere duyulan güven

TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu: Atatürk'ün ‘Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz.’ sözü gençliğe duyulan güvenin ve inancın en güçlü ifadesidir. 19 Mayıs, yalnızca bir bayram değil, gençlere emanet edilen bir sorumluluğun, geleceği şekillendirme idealinin simgesi olmuştur.