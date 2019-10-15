“Gençlerin umutsuzluğunu ortadan kaldırmalıyız”

15 Ekim 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, Yeni Ekonomik Paket’te işsizlik oranın yıl sonunda yüzde 12’lerin altında hesaplandığını da hatırlatarak, “Umarım bu rakama ulaşırız. Aksi halde sosyal sorunlar ve büyüme ile ilgili sorunlarımız da kaçınılmaz hale gelecek” dedi.

Türkay, Haziran döneminde yüzde 13 olan oranın, Temmuz döneminde yüzde 13.9’a çıkarak, işsiz sayısının da 4 milyon 596 bine ulaştığını ifade ederek, bu rakamların ekonomik ve sosyal uyum açısından sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Türkay, 15-24 yaş arası genç işsizler noktasında da ciddi sıkıntının ortaya çıktığını belirterek, “Burada geçen yıl işsiz sayısı yüzde 19.9 iken bu yıl yüzde 27.1’e çıkmış durumda. Gençlerimize acil iş imkanı yaratmak zorundayız. Onların umutsuzluğunu ortadan kaldırmak durumundayız” dedi.