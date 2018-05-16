Gençlerin yüzde 80'i işinden memnun

16 Mayıs 2018

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2017" araştırmasına göre, geçen yıl itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 16,1'ini 15-24 yaş grubundaki genç nüfus oluşturdu.

Ülke genelindeki genç sayısı 12 milyon 983 bin 97 kişiyi bulurken, bunun yüzde 51,2'si genç erkek, yüzde 48,8'i ise genç kadın nüfus olarak kayıtlara geçti.

En fazla genç Hakkari'de

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,6 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 23,8 ile Şırnak ve yüzde 23,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 13 ile Muğla, yüzde 13,3 ile Balıkesir olarak sıralandı.

Okullaşma oranı arttı

Araştırmaya göre, Türkiye'de 2015-2016 eğitim öğretim yılında yüzde 40,9 olan yükseköğretimdeki net okullaşma oranı, 2016-2017 eğitim öğretim yılında yüzde 42,4'e yükseldi.

Erkeklerde bu oran yüzde 39,2'den yüzde 40,5'e, kadınlarda yüzde 42,6'dan yüzde 44,4'e çıktı.

Hanehalkı iş gücü araştırması sonuçlarına göre, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı geçen yıl yüzde 24,2 oldu. Bu oran, genç erkeklerde yüzde 14,6, genç kadınlarda yüzde 34 olarak hesaplandı.

Gençlerde işsizlik oranı, 2016'da yüzde 19,6 iken geçen yıl yüzde 20,8'e yükseldi. Bu oran, genç erkeklerde bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak yüzde 17,8'e çıkarken genç kadınlarda 2,4 puanlık artışla yüzde 26,1 oldu.

Gençlerde istihdam oranı, geçen yıl 2016'ya göre 0,2 puan artarak yüzde 34,3'e çıktı. İstihdam edilen gençlerin yüzde 18'i tarım, yüzde 34,4'ü sanayi, yüzde 51,6'sı hizmet sektöründe yer aldı.

Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre, geçen yıl 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde, yüzde 41,5'inin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle vefat ettiği belirlendi. Gençlerde ise ölüm vakalarının yüzde 50,9'u dışsal yaralanma ve zehirlenmelere gerçekleşti. Dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölüm oranı genç erkeklerde yüzde 57,6, genç kadınlarda yüzde 31,9 oldu.

Gençlerde geçen yıl iyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı yüzde 12,2 iken bu oran genç erkeklerde yüzde 10, genç kadınlarda yüzde 18,3 olarak belirlendi.

Gençlerin yüzde 75,9'u hiç tütün kullanmadı

İki senede bir yapılan sağlık araştırması sonuçlarına göre, her gün tütün ve tütün mamulü kullanan 25 yaş ve üstü yetişkinlerin oranı 2014'te yüzde 29,6 iken 2016'da yüzde 28,7 oldu. Bu oran 2016'da yetişkin erkeklerde yüzde 43,2, kadınlarda yüzde 14,6 olarak kayıtlara geçti.

Tütün mamulü kullanma durumu 15-24 yaş grubunda yer alan gençler incelendiğinde, her gün tütün kullanan gençlerin oranının 2016'da yüzde 18,1, ara sıra tütün kullanan gençlerin oranının yüzde 3,3 olduğu görüldü. Hiç tütün kullanmamış gençlerin oranı ise yüzde 75,9 olarak belirlendi.

Her gün tütün kullanma durumu cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla tütün kullandığı görüldü. Her gün tütün kullanan genç erkeklerin oranı 2016'da yüzde 28,2 iken genç kadınların oranı yüzde 7,8 olarak kayıtlara geçti.

Boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 25 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016'da yüzde 23,6 oldu.

Obez gençlerin oranı ise 2014'te yüzde 3,3 iken 2016'da yüzde 3,8'e yükseldi. Obez genç erkeklerin oranı 2014'te yüzde 3,2, obez genç kadınların oranı yüzde 3,5 iken 2016'da bu oranlar sırasıyla yüzde 3,5 ve yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.

Her 10 gençten 9'u internet kullandı

Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, 16-24 yaş grubundaki gençlerin internet kullanım oranı 2016'da yüzde 87,5 iken geçen yıl yüzde 90'a yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2017'de genç erkeklerde bir önceki yıla göre 0,9 puan azalarak yüzde 93,3, genç kadınlarda ise 6 puan artarak yüzde 86,7 oldu.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, geçen yıl kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı yüzde 61,3 olarak tespit edildi. Mutluluk oranı, geçen yıl genç erkeklerde yüzde 55,3, genç kadınlarda yüzde 67,4 çıktı.

Geçen yıl gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı yüzde 48,2 ile sağlık aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile başarı, yüzde 20,6 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde yüzde 26,3 ile başarı, kadınlarda yüzde 22,8 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırada yüzde 18,4 ile sevgi, kadınlarda yüzde 19,2 ile başarı kayıtlara geçti.

Gençlerin yüzde 79,3'ü işinden memnun

Geçen yıl gençlerin yüzde 79,3'ü çalıştığı işten, yüzde 51,1'i elde ettiği kazançtan memnuniyetini dile getirdi. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 80,3, elde edilen kazançtan memnuniyet yüzde 54,1 çıktı. Genç kadınlarda bu oranlar yüzde 76,8 ve yüzde 43,9 olarak gerçekleşti.

Söz konusu yılda gençlerin yüzde 60,5'i şimdiye kadar aldığı eğitimden memnun olduklarını beyan etti. Genç erkeklerin yüzde 62,3'ü eğitiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bu oran genç kadınlarda yüzde 58,5 oldu.

Kaynak: AA