Gençlik araştırmasında dikkat çeken sonuçlar! Beşte biri ne istihdamda ne eğitimde

İsveç'in maddi destek verdiği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü'nün (HÜNEE) işbirliğinde '2023 Türkiye Gençlik Araştırması' tamamlandı. 67 ilde farklı yaşam koşullarına sahip 3 bine yakın evde 15-24 yaş grubu 1.300 gençle görüşüldü.

Araştırma kapsamında gençlerin sosyal medya kullanımı ve istihdam oranları belirlendi. Gençlerin yüzde 92'si sosyal medya kullanırken en çok 'Instagram', 'Tiktok' ve 'X' tercih edildi.

Araştırmada öne çıkan bulgular şöyle:

* Gençlerin yüzde 88'i kadına yönelik şiddeti sosyal medyadan öğreniyor.

* Gençlerin yüzde 69'unu cinsel sağlığı ve üreme sağlığını, yüzde 64'ü çocuk yaşta evlilikleri, yüzde 61'i de gençlik ve şiddetle bilgileri sosyal medyadan alıyor.

Eğitim durumları

* Gençlerin yüzde 17'sinin ortaokul mezunu ya da daha az eğitimli. Yüzde 37'si lise öğrencisi, yüzde 23'ü lise mezunu, yüzde 23'ü üniversite öğrencisi ya da mezunu.

Üçte birinin durumu iyi değil

* Lise düzeyindeki gençlerin yüzde 31'inin ailesinin maddi durumu iyi değil. Bu gençler çalışması gerektiği için okulu bıraktı.

* Katılımcıların yüzde 42'sinin çalışırken, yüzde 20'si ne eğitimde ne de istihdamda.