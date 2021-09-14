Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB kura tarihi

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi yaklaşıyor. 23-27 Ağustos tarihleri arasında başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi için beklerken, kura tarihi Bakanlık tarafından duyuruldu.

15 Eylül'de yapılacak Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimini yerinde takip etmek isteyen adaylar izleyici olarak kura çekimini takip edebilecek. Taha Akgül Spor Salonu'nun yarı kapasitesi kadar izleyicinin kabul edileceği Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimine katılmak isteyenlerden HES kodu talep edilecek. Ayrıca aşı yaptırmayan vatandaşlardan ise 48 saat öncesinden yapılmış negatif sonuçlu PCR testi talep edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura çekimi konusunda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında güvenlik görevlisi meslek kolunda (1227 Erkek, 1701 Kadın) 2928 ve temizlik görevlisi meslek kolunda (549 Erkek, 869 Kadın) 1418 olmak üzere toplam 4346 sürekli işçi kadrolarına Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereği Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adaylar için noter huzurunda kura çekilecektir.

Kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda (Esertepe Mahallesi, Şehit Mustafa Ercigez Cad. Keçiören/ANKARA) gerçekleştirilecektir."