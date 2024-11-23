Genel af ilan edilecek mi? AK Partili yöneticiden yalanlama geldi

AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, kamuoyunun gündeminde yer alan ve farklı kaynaklar tarafından iddia edilen konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KRT TV'ye konuşan AK Partili Abdullah Güler, 'etki ajanlığı' konusunda yasaya eklenecek maddeyle ilgili görüşlerini sorduklarını ancak "Yok" yanıtını aldıklarını ifade etti.

Güler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in daha sonra "Bu kanun metni çıkarsa gazeteci ajan, öğretmen ajan, akademisyen ajan, muhalefet ajan olacak" iddiasında bulunduğunu belirterek "Bizim kanun teklifimiz ellerinde. 'O metin çıksaydı, nasıl böyle bir şey olacaktı izah edin lütfen' dedik... Maaalesef muhalefetin hiçbir önerisi hiçbir eleştirisi yok" dedi.

'Af doğru sonuçlar vermiyor'

Güler, genel af ve anadil meselelerine dair şunları kaydetti: "Bizim gündemimizde genel veya kısmi af yok. Biz, daha adil, daha etkin, caydırıcı cezaların verilmesi ve toplumun huzurunun sağlanmasına çalışıyoruz. Af doğru sonuçlar vermiyor. Yeni anayasa düzleminde anadil gündemimizde yok. Yeni Anayasa’nın toplumun her kesiminin kendi önerisini, kendi beklentisini ortaya koyacağı bir çalışma ortamı olması lazım. Amacımız bizim sivil demokratik, katılımcı günümüzün bütün koşullarına uygun bir anayasa yapmak."