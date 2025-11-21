Genel Sağlık Sigortası prim oranında değişikliğe gidildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Genel Sağlık Sigortası prim oranında değişikliğe gidildi. 5510 sayılı Kanun kapsamında, Kanunun 60/g bendi kapsamındaki kişilere uygulanacak GSS primi, prime esas kazancın yüzde 6'sı olarak yeniden belirlendi. Düzenleme, kararın yayımlanmasını takip eden ay başında yürürlüğe girecek ve hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.
