Genel Sağlık Sigortası prim oranında değişikliğe gidildi

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda genel sağlık sigortası prim oranına ilişkin düzenlemeye gidildi.

Buna göre, Kanunun 60'ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilen kişiler için uygulanacak prim oranı, 81'inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendi doğrultusunda prime esas kazancın yüzde 6'sı olarak yeniden belirlendi.

Düzenleme, kararın yayımlanmasını izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girecek. Kararın hükümlerini ise Cumhurbaşkanı yürütecek.