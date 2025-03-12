Genel ve kısmi af çıkacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama geldi
Yeni yargı paketinde AK Parti'nin üzerinde çalıştığı iddia edilen "af yasası"na ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama geldi. Mahkum yakınları merakla genel ya da kısmi af olup olmayacağını merak ederken, Bakan Tunç, “Af söz konusu değil” diyerek iddialara noktayı koydu.
Son dönemde '10. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemelerinin de yer alacağı iddia edilmiş ve genel af çıkacağı söylentileri yayılmıştı.
Konuyla ilgili TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Genel af çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi.
İnfaz düzenlemesi olacak mı?
Pandemi döneminde, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestliğine beş yıl kalanlarla ilgili izin çıktığını hatırlatan Bakan Tunç, “Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var” dedi.
Değerlendirmeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yapacağını söyleyen Bakan Tunç, genel af konusunun gündemde olmadığını ifade etti.