“Genelgede yasak yok, konser erken saatte yapılabilir” 

Kademeli normalleşme döneminin ikinci perdesi kabine toplantısında açıklandı. Tiyatro ve müzik sektörünün genelgede yer almaması tartışmalara yol açtı. Müzisyenler yok sayılmaya tepki gösterirken, konser yasağının genelge bulunmaması sebebiyle sokağa çıkma saatleri çerçevesinde istenirse etkinlik yapılabileceği sonucu da ortaya çıktı. Hatta Zorlu PSM açık havada haziran ayı etkinliklerini duyurdu.

Aslında eylülden bu yana genelgelerde tiyatro ve konser etkinliklerine dair yasak geçmiyor. Ancak konser yapılan kapalı mekanların çoğunlukla eğlence yeri ya da bar ruhsatı olması ya da sokağa çıkma yasağı saatleri etkinliklerin yapılmasına engel oluyordu. Yeni genelgeye de en çok tepkiyi müzisyenler gösteriyor. Sokağa çıkma yasağının en azından cumartesi günleri saat 24’e çekilmesi gerektiğini savunan sektör, bu sayede açık havada mesafeli etkinliklerle ‘biraz rahatlama’ talep ediyor. Açık alanda düğünlere izin verilmesini öne süren sektörden başka çözüm olarak da cumartesi gündüz konserleri ya da hafta içi 19:00- 20:30 erken saat konser önerileri geliyor.



Tiyatro, konser mekanları ve sanatçılar kademeli normalleşmenin ikinci etabında da görmezden gelinmeye tepki gösterdi. En azından haziranda açık hava etkinliklerine devam etmeyi uman sektör, sokağa çıkma saatleri konusunda hayal kırıklığına uğradı. Tiyatro ve konser bileti olana sokağa çıkma muafiyeti de bekleyen sektör, orta yolun bulunması gerektiğini belirtiyor. Tam 1 yıldır sahneye çıkamayan ve yeterli desteği görmeyen müzisyenler ve konser mekanları da sosyal medyada tepki gösterdi. Otel rezervasyonu ve uçak biletlerine uygulanan sokağa çıkma yasağı muafiyetleri talebi olan sektörün isteği suistimale açık olması nedeniyle reddedildiği belirtiliyor.



Genelgede konser etkinliklerine de bir sınırlama olmamasına, konserlerin adının anılmasına dikkat çeken Müzisyen Ayşe Tütüncü’den “18:00-20:30 saatleri arasında konserler düzenleme” önerisi geldi.



Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı Burhan Şeşen, şunları anlattı: “Bu son genelge yine gösterdi ki devlet baba biz müzisyenler için üvey baba… Artık kimse çıkıp da önlem falan demesin bizim aklımızı sınamasın.Bu düpedüz yüzbinlerce müzisyen ve sektör çalışanını aileleriyle birlikte 1 milyondan fazla insanı açlığa terketmek.Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iktidar müziğe bu kadar düşman olmamıştı. Artık toplantıyla yazışmayla duyuruyla falan çözülecek gibi durmuyor bu haksızlık. Artık tüm müzisyenlerin bir olup eyleme geçme zamanı.”



Moda Sahnesi'nin kurucularından Kemal Aydoğan, tiyatroların genelgeyle kapatılmadığını aslında açık olduğunu vurgulayarak, geçen yıl eylül ayından bu yana tiyatrolrın yüzde 60 kapasite ile çalışmasına izin verildiğini ancak akşam sokağa çıkma yasakları sebebiyle seyirciyi salonlara erken çekemediklerini belirtti.

Aydoğan “Aslında bir iki tiyatro denedi. Ama Çok erken saatlerde işten çıkıp, oyuna gelmek zor. Sokağa çıkma saatleri etkinliklere engel oluyor. İnsanlar saat 8’den evvel tiyatroya gelmiyor. Açık havada ise 9’dan önce gösteri olması zor. Sektörün bileti olana sokağa çıkma yasağında muafiyet talebi de oldu. Haziranda etkinlikler yapmayı bekliyorduk. Ama olmadı. Tiyatro seyircisinin ayağını yeniden alıştırmak da zaman alacak” dedi.



Tiyatromuz Yaşasın İnisiyatifi'nden Gizem Duman ise “Haziran ayı kararlarında en azından açık hava etkinliklerine döneriz diye düşünüyorduk. Ancak yasak saatleri 22:00’ye çıkmış olsa da zor. Açıkhava’da en azından havanın kararmasını beklemek gerekiyor. Bir yıl önemli bir eşik. Toplumsal olaylarda yas süreci de yıldönümlerinden sonra başlar. Asıl depresyon halini bundan sonra göreceğiz” diye konuştu.