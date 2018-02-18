Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında

18 Şubat 2018

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve Kilis bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar yaptığı açıklamada, "Afrin’de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonları hüsran olacak." dedi.

Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

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Kaynak: AA