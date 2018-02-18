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Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlarıyla Hatay ve Kilis'te incelemelerde bulunduğu bildirildi .

Genelkurmay Başkanı Akar Suriye sınırında
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve Kilis bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Akar yaptığı açıklamada, "Afrin’de bulunan ve bölge dışından getirilen teröristler ile terörü destekleyen tüm odakların sonları hüsran olacak." dedi. 

Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son dakika afrin suriye Hulusi Akar

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