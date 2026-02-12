Google Haberler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ile görüştü. Görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel de yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Zyeele ile görüştü - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
