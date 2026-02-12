Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Zyeele ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Zambiya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Geoffrey Choongo Zyeele ile görüştü. Görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel de yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA