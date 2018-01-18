Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı Rusya'da

18 Ocak 2018

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Moskova’da Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile bir araya geldi. Görüşmenin gündeminde, bölgesel güvenlik konuları, Suriye’deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci yer aldı.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve MİT Müsteşarı Fidan’ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Orta Doğu'daki durum ve diğer güncel konuları ele alındı.

Kaynak: İHA