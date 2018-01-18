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Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı Rusya'ya gitti

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'la görüşmek üzere Rusya'ya gitti. Akar'a MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik ediyor.

Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı Rusya'ya gitti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov'la görüşmek üzere Rusya'ya gitti.

Akar'a MİT Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik ediyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov'la yapacağı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da katılacağı Moskova'daki görüşmede, bölgesel güvenlik konuları, Suriye'deki son gelişmeler ve Astana/Cenevre süreci ele alınacak.

Kaynak: AA

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