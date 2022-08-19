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General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 126 amiral ve general yeni görevlerlerine çevirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 126 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 72 generalin yeni görevlere ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 24 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise 30 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.