Genetik kodları milyon ediyor! Sanayiden şampiyon taylara... Akmeşe’nin şampiyon atları

Sanayi altyapısı ve üretim kapasitesiyle Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olan Kocaeli, bu kez milyonluk yarış atlarının yetiştiği merkezlerden biri olmasıyla dikkat çekiyor. İzmit’e bağlı Akmeşe bölgesi, doğal yapısı ve iklimiyle Türkiye’nin en elverişli at yetiştirme bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Akmeşe, bol oksijenli havası, zengin otlakları ve uygun iklimiyle İngiliz atı üreticilerinin merkezi haline gelmiş durumda. Hipodromlarda yarışacak genetik kaliteye sahip tayların yetiştiği bu bölge, yalnızca doğaseverlerin değil, yatırımcıların da ilgisini çekiyor.

Yüzde 90’ı ingiliz atı

Bölgedeki çiftliklerden biri olan Selanik At Çiftliği'nde görevli Musa Özden, çiftlikte halihazırda 88 at bulunduğunu, bunların yüzde 90’ının safkan İngiliz ırkı olduğunu aktardı.

Özden, atların bakımında en önemli unsurun yemleme düzeni olduğunu belirterek, “Bir tayla gebe bir kısrağın yem rasyonu farklıdır. Günde iki öğün yem verilir, her atın ihtiyacına göre özel planlama yapılır” dedi.

Genetik planlama ile çiftleştirme

Özden, atların çiftleştirilme sürecine de dikkat çekerek, bu işlemin büyük bir titizlikle yapıldığını ve "aygıra çekim" işleminin rastgele gerçekleştirilmediğini belirtti.

Özden “Annenin ve babanın genetik geçmişi, yarış performansları, pist türü tercihleri (çim, sentetik, kısa/uzun mesafe) gibi birçok unsur detaylı analiz edilir. Bu analiz sonucuna göre eşleştirme yapılır” diye konuştu.

Tohumlama süreci her yıl 15 Şubat’ta başlıyor ve 1 Temmuz’a kadar devam ediyor. Gebelik süresi yaklaşık 11 ay olan kısraklar, doğumlarını genellikle ilkbahar sonuna denk gelen aylarda yapıyor.

Fiyatlar 10 milyon TL’ye kadar çıkıyor

Atların piyasa değerine ilişkin bilgi veren Özden, genetik performansın en belirleyici kriter olduğunu vurguladı:

“Annesinin ve babasının performansı, koşan yavruların başarısı gibi kriterler atın değerini belirliyor. Ortalama iyi bir atın fiyatı 3 ile 5 milyon TL arasında değişiyor, ancak bu rakam 10 milyon TL’ye kadar da çıkabiliyor”

Bölgede toplam 17 hara bulunduğunu ve Türkiye'nin önde gelen at üreticilerinin bu bölgede faaliyet yürüttüğünü söyleyen Özden, “Marmara ile Karadeniz’in kesişiminde olan bu bölgenin havası ve otlakları son derece elverişli” dedi.

Ünlü isimlerin atları da bu topraklardan

Özden, Akmeşe'de yetiştirilen atların sadece Türkiye genelindeki hipodromlarda boy göstermediğini, aynı zamanda tanınmış birçok ismin atlarının da bu çiftliklerden çıktığını söyledi.

Özden “Aziz Yıldırım’ın atlarına burada bakıldığını biliyorum. Sergen Yalçın’ın atı da bu bölgeden çıkmıştı. Yine Acar Yıldırım gibi tanınmış at sahiplerinin atları da burada yetiştirildi” açıklamasında bulundu.