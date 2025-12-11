Geniş çaplı DEAŞ operasyonu: 22 ilde 92 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleşen operasyonlarda DEAŞ’a finansman sağlayan ve örgüt propagandası yapan 92 şüphelinin 22 ilde yakaladığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılığın süreceğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında son iki haftada önemli bir sonuç alındığını duyurdu. Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 22 ilde toplam 92 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Finansman ve propaganda suçu...
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelilerin bir kısmının örgüte finans sağladığının, bir kısmının ise sosyal medya üzerinden propaganda faaliyetlerinde bulunduğunun tespit edildiğini belirtti.
22 şehirde eş zamanlı operasyon
Operasyonların, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat’ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildiğini ifade etti.
Bakan Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek operasyonların aralıksız süreceğini kaydetti.