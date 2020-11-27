Geniş katılımlı etkinlikler 3 ay ertelendi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "Geniş Katılımlı Etkinliklerin Ertelenmesi" konulu genelge gönderildi.

Açıklamada, COVID-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının, İçişleri Bakanlığına gönderdiği yazıyla "COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulunca fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesi"ni önerdiği aktarılan açıklamada, verilen tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 2 Kasım'dan itibaren 1 Aralık 2020'ye kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin ertelenmesi hususunun valiliklere bildirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, son dönemde salgınının yayılımında tüm dünyada ve özellikle Avrupa'da hızlı bir artış yaşandığı ve Türkiye'de de vaka ile hasta sayılarında yükseliş yaşandığı vurgulanarak Sağlık Bakanlığının İçişleri Bakanlığına yeni bir yazı gönderdiği belirtildi.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Dünyada halen COVID-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de COVID-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmayarak 3 ay sonraya ertelenmesini önermiştir."

Açıklamada, yazı doğrultuda 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesine dair İçişleri Bakanına yetki veren 7244 sayılı Kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak, erteleme yetkisinin üçer aylık sürelerle üç defaya kadar kullanılabileceği hükmü doğrultusunda derneklerin genel kurul toplantılarının şubat sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önce 1 Aralık 2020'ye kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."