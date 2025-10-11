“Gereği Yapıldı” uygulamasıyla fotoğraflı ve videolu ihbar dönemi başlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan “Gereği Yapıldı” mobil uygulaması, vatandaşların karşılaştıkları asayiş ve trafik olaylarını doğrudan yetkili birimlere görsel kanıtla bildirmesine imkân tanıyacak.

Metin tabanlı ihbarların ötesine geçen uygulamada fotoğraf ve video yüklenebilecek; böylece kolluk kuvvetlerinin olaylara daha hızlı müdahale etmesi ve soruşturmalarda güvenilir delil elde edilmesi hedefleniyor.

Uygulama ile iletilecek ihbarlar başta trafik ihlalleri ve kamu düzenini bozan davranışlar olmak üzere öncelikli alanlarda değerlendirilecek.

İçişleri Bakanlığı, projeyle suç ve suçluların cezasız kalmamasını göstermek, toplum huzurunu tehdit eden durumlara daha kısa sürede müdahale etmek ve soruşturmalarda delil teminini kolaylaştırmayı amaçladığını duyurdu.

Erişime açılma tarihi henüz açıklanmamakla birlikte, uygulamanın kısa süre içinde Android ve iOS mağazalarında yer alması bekleniyor.

Bakanlık kaynakları, uygulama yayına girdikten sonra kullanıcıların doğru ve sorumlu ihbar yapmalarını teşvik edecek bilgilendirme çalışmaları yürüteceklerini belirtti.