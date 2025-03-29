Gerekçe Filistin'e destek: Harvard Üniversitesi, Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısını görevden aldı

Harvard Üniversitesi, Ortadoğu Çalışmaları Merkezi (Center for Middle Eastern Studies-CMES) Müdürü Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Tarif Profesörü Rosie Bsheer'in görevden aldı.

Kararı üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesi’nin geçici dekanı David M. Cutler duyursa da, gerekçe olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak, bu kararda merkezde yapılan çalışmaların anti-semitizm olarak adlandırılmasının etkili olduğu düşünülüyor.

Öğretim üyeliklerine devam edecekler

CMES, özellikle son dönemlerde İsrail ve Filistin üzerine düzenlediği programlarla eleştirilerin odağı olmuştu. Harvard’daki bazı çalışanlar, bu programların antisemitik olduğunu iddia etmiş ve İsrail perspektiflerinin yeterince temsil edilmediğini kaydetmişti.

Birçok üniversite de, Trump yönetiminin baskısıyla Orta Doğu çalışmalarını gözden geçirmeye başladı.

Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevlerine son verilmiş olsa da, Harvard’daki öğretim üyeliklerine devam edeceği kaydedildi.

"Üniversiteler küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefinde"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in anti-semitizm suçlamasıyla görevlerinden alınmasına tepki gösterdi.

Üniversitelerin küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefinde olduğunu belirten Ömer Çelik, Prof. Dr. Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer'in görevden alınmasının “akademik düşünceyi siyonistleştirmek” isteyenlerin yeni bir saldırganlığı olduğunu ifade etti:

"Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde (Center for Middle Eastern Studies - CMES) yapılan çalışmaları anti-semitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır.

Üniversiteler ve akademik düşünce küresel düzeyde siyonist saldırganlığın hedefindedir.

Netanyahu ve şebekesinin saldırganlığının ve soykırım suçlarının eleştirilmesi anti-semitizm olarak yaftalanıyor. Bu, siyonizmin tüm dünyada ifade hürriyetini “köleleştirme” çabasından başka bir şey değildir.

Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Prof Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden anti-semitizm suçlamasıyla alındı.

Bu karar, tüm dünyada “akademik düşünceyi siyonistleştirmek” isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır.

Siyonizm insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir."