Gergerlioğlu: AYM sonucuna kadar ayrılmayacağım

Hakkında verilen 2,5 yıllık mahkumiyet kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunarak milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu sabah sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Meclis'te sabahladığını, Meclis'i terk etmeyerek direneceğini söyledi.

Meclis'teki HDP Grup toplantı odasında, üzerinde sabahladığı koltuğu gösteren Gergerlioğlu, “Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz. Çok güçlü bir destek aldık, ulusal ve uluslararası kamuoyu çok güçlü bir destek verdi. Bu destek sanırım devam edecek çünkü çok ağır ve haksız bir kararla karşı karşıyayız.” dedi.

Kararın düşmanca ve siyasi olduğunu savunan Gergerlioğlu, “Biz milletin iradesiyle geldik. Millet bize bu yetkiyi verdi, millet geri alır. Anayasa Mahkemesi sonucuna kadar buradan ayrılmayacağım ve burası bir demokrasi nöbeti yeri olacak. Bana destek vermek isteyen herkes destek verebilir. 24 saat buradayım.” sözleriyle Meclis'teki eylemini sürdüreceğini söyledi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'ye açtığı kapatma davasına da değinen Gergerlioğlu, “Bu demek ki topyekun bir saldırı. Topyekun bir karşı duruş sergilemeliyiz. Bütün bu girişimlerin de boş çabalar olduğunu deklare ediyorum.” dedi.