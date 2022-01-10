Gergerlioğlu'dan basın kanunu teklifi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, basın kartlarının basın meslek örgütleri tarafından verilmesi için Basın Kanunu’nda değişiklik öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Gergerlioğlu, hazırladığı kanun teklifinin gerekçesinde, şu açıklamaları yaptı:

“Basın Kartları, basın toplantıları ve görüşmelere katılan gazeteciler için büyük önem arz etmektedir. Son dönemde birçok gazetecinin basın kartı almak konusunda sıkıntı yaşadığı dile getirilmektedir. Eleştirel gazetecilik yapan basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin basın kartlarının iptal edildiği iddiaları da dönem dönem gündeme gelmektedir. Özellikle dijital basına söz konusu Basın Kanunu çerçevesinde basın kartı verilememesi, halkın bilgi edinme hakkına getirilen bir kısıtlama niteliği arz etmektedir. Çağın gereklilikleri göz ardı edilmemeli Basın kartı imkânı dijital basın çalışanlarına da sağlanmalıdır.

Demokrasinin bir gereği olan özgür basının temini için ilk başta gazetecilik mesleğini ifa edenlerin basın kartına ulaşabilmesi gerektiği de şüphesizdir. Bu noktada basın kartlarının devlet tarafından verilmesi demokrasinin temini için soru işareti oluşturmaktadır. Bu soru işaretlerinin giderilmesi ve özgür basının temini adına meslek örgütleri tarafından akredite edilen Basın Kartı Kurulu kurulmalı ve basın kartı verme yetkisi bu kurulda olmalıdır.”