Geri dönüşüm tesisindeki yangın 30 işletmeye zarar verdi

Yangın, işletmelere yönelik kümelenmeyle ilgili sorunları da gün yüzüne çıkardı. Sarıhamzalı mahallesi Kemal Deniz Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti ve Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da çalışmalara destek verdi.

Vali Süleyman Elban’ın isteği üzerine Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri de havadan müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yangının; elektrik kontağından çıkma olasılığının yüksek olduğunu, kolonya imalat atölyesine alevlerin sıçramasının ardından hızlandığını bildirdi.

Adana Valisi Süleyman Elban da yangın söndürme çalışmalarını, Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile birlikte yakından takip etti. Elban, geri dönüşüm tesisindeki alevlerin sıçradığı kolonya tesisindeki uçucu ve alkol olan tankların patlamasının ardından yangının hızlanarak yayıldığını bildirdi. Elban, sevindirici olanın ise yangında can kaybının olmaması olduğunu söyledi.

Bu arada, Adana’da 2019 yılı Temmuz ayında Yeşiloba mahallesindeki Küçük Meta Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında yaklaşık 1 buçuk milyon TL zarara neden olmuştu. Yangında, geri dönüşümde kullanılan makineler ve içeride bulunan ham madde ile firmaya ait bir tır ve bir folklift tamamen küle dönmüştü.