Gezeravcı'nın uzayda yaptığı 13 deneyden biriydi! Propolisin etkisi bir kez daha kanıtlandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deneyini yaptığı propolisin bazı bakteriler üzerinde antibiyotikten daha güçlü etki ortaya koyduğu belirlendi.

Gezeravcı'nın 13 deneyinden biriydi

Muş Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan proje, Gezeravcı'nın 19 Ocak-9 Şubat 2024'te yaptığı uzay yolculuğu sırasında gerçekleştirdiği 13 deney arasındaydı.

Proje şubat ayında sonuçlandı

Deneyde, propolisin gram negatif bakteriler üzerinde antibiyotikten daha güçlü bir etki ortaya koyduğu görüldü. Bu yıl şubat ayında tamamlanan projenin raporları, Türkiye Uzay Ajansına da sunuldu.

Proje koordinatörü teknoloji tasarım öğretmeni Birsen Geçer, öğrenciler için çok önemli bir proje olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Propolisin mikro yer çekimi ortamında, uzaydaki bakteriler üzerinde bir etkisi var mı? Amacımız bunu tespit etmekti. Amaçlarımızdan birisi de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki bakteri profilini ortaya koymaktı. Bu çalışmayla propolisin dünyada yaptığımız çalışmaya benzer sonuçlar ortaya koyduğunu gördük. Gram bakteriler üzerinde propolisin antibiyotikten çok daha güçlü bir etki ortaya koyduğu, bazı bakterilerin üzerinde de antibiyotik kadar güçlü etkilerinin olduğu sonucuna ulaştık. Projemiz şubat ayında sonuçlandı. Bu sonuçları rapor haline getirip Türkiye Uzay Ajansına sunduk. Tüm detayları TÜBİTAK tarafından da açıklanacaktır."

Projenin tıp alanına da katkılarının olacağını vurgulayan Geçer, "Hastalık yapan bakteriler söz konusu ve bu bakterileri tanımadığımız için onlara yönelik tedavi biçiminin ortaya konulması bu sonuçlarla daha kolay olacaktır." dedi.