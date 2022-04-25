Gezi davasında Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet kararı

Gezi Parkı davasında karar açıklandı. Mahkeme, Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davanın tek tutuklu sanığı iş insanı Osman Kavala Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Ali Hakan Altınay, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Yiğit Ali Ekmekçi, Mine Özerden ve Ayşe Mücella Yapıcı da hazır bulundu.

Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yabancı konsolosluk temsilcileri, çok sayıda gazeteci de duruşmayı takip etti.

Mine Özerden'in avukatı Tuğçe Duygu Köksal'ın savcının mütalaasına karşı son savunmasını yaptı.

Geçtiğimiz cuma günü sanıkların savunmaları alınmıştı, bugün ise sanık avukatlarının savunmalarının ardından sanıkların son sözleri alınarak mahkeme kararını açıkladı.

Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme Kavala'ya hükümeti kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken casusluk suçlamasından beraat ve casusluk suçlamasından tahliyesine karar verildi. Kavala'ya indirim yapılmadı.

İş insanı Osman Kavala karar öncesi son söz olarak, "İddianamedeki suçlar yargı kullanarak bir suikast eylemidir" dedi.

Mücella Yapıcı ise, "Hiçbir zaman şiddetten yana olmadım" şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.