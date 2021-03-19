Gezi Parkı'nın mülkiyeti İBB'den Vakıflar'a devredildi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Gezi Parkı'nın mülkiyetinin Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na geçtiğini duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden devir ile ilgili yapılan açıklamada, 2008 yılında yapılan 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 30. Maddesi gereğince İnönü Meydanı 751 ada 1, 2 ve 3 parsel, Cumhuriyet Mevkii 751 ada 4 parsel mülkiyeti ‘Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı’na geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle devam etti: "2008 yılında yapılan kanuni düzenleme ‘Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları, mazbut vakfına devrolunur’ ibaresi yasa ile kanunlaştırılmıştır. Bu kapsamda, 2008 yılından 2019 yılına kadar 647 eser, 2019 yılından bu yana ise yine 367 eser Vakfına dönüştürülmüştür. Mülkiyeti vakıf olup da, vakfına rücu edilmeyenlerin ise çalışmaları devam etmektedir.

Konu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.