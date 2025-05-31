Gezi Parkı'nın yıl dönümü nedeniyle Taksim'de önlemler alındı

Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü dolayısıyla Taksim Gezi Parkı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Anıtı ve etrafı demir bariyerlerde kapatılırken, meydana çıkan metro seferleri de saat 15.00 itibariyle durduruldu.

Öte yandan, bazı su satan çocukların ise demir bariyerlerin altından geçerek ilerlediği anlar kameraya yansıdı.