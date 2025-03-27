GİB açıkladı! Beyanname ve vergi ödeme süresi uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu.

GİB tarafından yapılan açıklamada, normalde 2 Nisan itibarıyla tamamlanması gereken 2024 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin sunulma süresi ile bu beyannameler kapsamında tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi gününe kadar uzatıldığı belirtildi.