GİB açıkladı! Beyanname ve vergi ödeme süresi uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresini uzattı. Normalde 2 Nisan’da sona erecek olan süreç, 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar devam edecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu.
GİB tarafından yapılan açıklamada, normalde 2 Nisan itibarıyla tamamlanması gereken 2024 takvim yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin sunulma süresi ile bu beyannameler kapsamında tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi gününe kadar uzatıldığı belirtildi.