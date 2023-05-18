GİB, e-fatura kullanımını zorunlu hale getirdi: Peki yeni düzenlemede neler değişecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yaptığı değişiklikler ile birlikte e-fatura kullanımı neredeyse tüm sektörler için zorunlu hale gelmeye başladı. Özellikle 1 Temmuz 2023 itibarıyla pek çok sektör bu kapsama alınacağından, işletmelerin bu tarihten önce geçişlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.

1 Temmuz 2023’de neler değişecek?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan düzenleme ile birlikte;

- 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler, zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapacak.

- 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçiş yapacak.

- Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2024 olacak.

- Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar 1 Temmuz 2023 tarihine kadar e-faturaya geçecek.

Bulut tabanlı ön muhasebe programı Paraşüt, e-faturaya geçiş özelinde “Paraşüt E-Fatura Kampanyası” hazırladı.

Paraşüt’ün yeni e-fatura kampanyası, hem zorunlu hem de gönüllü olarak e-faturaya geçecek olan işletmeleri kapsıyor. Buna göre kullanıcılar, bir yıllık Paraşüt aboneliği satın aldıkları takdirde 3 ay ek abonelik, 600 e-kontör ve dakikalar içinde geçiş işlemlerini tamamlayan anahtar teslim e-fatura hizmeti kazanıyor.

Kullanıcılar ilk 600 faturasını ek masraf yapmadan gönderebiliyor

Kesilen ve alınan her bir e-fatura bir e-kontöre karşılık geldiğinden, kullanıcılar ilk 600 faturasını ek masraf yapmadan gönderebiliyor. Kampanya kapsamında hediye edilen anahtar teslim e-fatura hizmetiyle de e-faturaya geçiş süreci dakikalar içinde gerçekleştiriliyor. Böylece işletmeler hiçbir zahmete girmeden ve karışık başvuru süreçleri ile uğraşmadan e-fatura kullanıcısı oluyor.

Mikrogrup CEO’su Tunç Taşman, “Ciro limitlerinin her geçen yıl düşmesiyle mikro ve küçük işletmeler de dijital dönüşüm sürecinde kapsama girmeye başladı. İşletmeler, e-faturaya geçişlerini kolaylıkla ve hızlıca tamamlamak istiyorlar. Sürecin net olarak tamamlanabilmesi için, işletmelerin yoğunluk yaşanacak son günlere kalmaması ve şimdiden e-faturaya geçiş başvurusu yapmaları gerekiyor. Biz de Mikrogrup çatısı altında yer alan Paraşüt ürünümüzle e-fatura başvuru süreçlerini uzman danışmanlarımız eşliğinde 24 saat içinde aktive ediyoruz ve işletmeleri, özel geçiş avantajlarımızdan yararlandırarak, geçişlerini kolaylıkla tamamlıyoruz. Bu konuda destek bekleyen tüm işletmelerin ihtiyaç duydukları her alanda yardımına hazırız” dedi.