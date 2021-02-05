GİB personel alımı ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre GİB personel alımı kapsamında 337 personel Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak istihdam edilecek ve 73 ilde görevlendirilecek.

Yayımlanan ilana göre, GİB personel alımı başvuru işlemleri 1 Şubat 2021 Pazartesi günü başlarken, 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 17.30'a kadar devam edecek. Adaylar GİB personel alımı başvurularını http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak yapabilecek. Adaylar ilanda belirtilen görev yerlerinden en fazla 5 (beş) yer için tercihte bulunabilecek.

GİB personel alımı başvuru şartları

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak ve 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer şartları taşımak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

Sınav ne zaman ve nerede yapılacak?

Sözlü sınav 1 Mart - 11 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Sınav soruları hangi konulardan çıkacak?

GİB personel alımı sınavı sözlü sınav olmak üzere tek aşamalı yapılacak. Sözlü sınav konuları; genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan oluşacak.