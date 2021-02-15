GİB şoför alımı başvuruları başladı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı ilanını yayımladı. Şoför alımı kapsamında kuruma 280 kişiyi çeşitli illerde olmak üzere istihdam edecek. 15 Şubat'ta başlayacak başvuru işlemleri 24 Şubat 2021 saat 17.30'a kadar devam edecek. Adaylar GİB şoför alımı başvurularını kurumun http://sinav.gib.gov.tr adresinden online olarak yapacak. Başvuru sürecinde adaylar en fazla 5 yer için tercihte bulunabilecek.

GİB şoför alımı sınavı tek aşamalı sözlü sınav şeklinde yapılacak ve bu sınavda adaylara genel yetenek, genel kültür ile istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan sorular sorulacak.

Sözlü sınav 16-25 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak ve sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav tarihinden 10 gün önce kurumun internet sitesinden ilan edilecek.

Başvuru şartları

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

- 01.01.2021 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.),

- Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS Ön Lisans) katılmış ve KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- Geçerlilik süresi dolmamış D1 veya D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Süresi içinde başvuru yapmış olmak.