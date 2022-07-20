Gıda artıkları yem olarak kullanılacak

Canan SAKARYA / ANKARA

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda artıklarının yem olarak değerlendirilmesi amacıyla gerekli olan mevzuat değişikliğine dönük taslak çalışmayı tamamlama aşamasına geldi. Bakanlık bu kapsamda iki ayrı yönetmelikte değişikliğe gidecek.

Gıda israfının önlenmesine yönelik olarak Meclis Dilekçe alt komisyonuna Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sunuma göre, gıda artıklarının yem olarak değerlendirilmesi konusunda yapılacak mevzuat değişikliği son şekli verildikten sonra, yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderilecek. Yönetmeliğin ardından yapılacak alt mevzuat düzenlemesiyle de bu ürünlerin niteliği, nerede, ne şekilde toplanacağı, depolanacağı, işletmecilik ve denetiminin ne şekilde olacağına ilişkin ikinci bir düzenleme gerçekleştirilecek.

Artıklar ısıl işlem ile yeme dönüşecek

Gıda artıklarının hayvan yemine dönüştürülmesi konusunda atılacak adımların belirlenmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu ısıl işlem kullanılarak gıda artıklarının hayvan yemine dönüştürülmesinin en uygun seçenek olduğu, mevzuat değişiklikleriyle de sokak, barınak ve yaban hayat hayvanlarının sadece bu ürünlerle beslenmesi konusunda tespitlerde bulundu.

18 milyon ton gıda israf ediliyor

Komisyona yapılan sunuma göre, dünya genelinde yılda 931 milyon ton, Avrupa Birliği’nde 88 milyon ton, Türkiye’de ise 18-19 milyon ton civarında gıda israf ediliyor. 2030 yılında dünyada gıda israfının yıllık 2,1 milyar tona çıkacağı ve bu israfın ekonomik büyüklüğünün 1,5 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Gıda artıklarının çöplüklerde bozulmalarından kaynaklı olarak doğal hayat ve yeraltı sularını kirlettiğine işaret edilen sunumda, gıda israfının ağırlık olarak toplu yemek üretim yerleri, oteller, hazır gıda işletmeleri, zincir marketler, toptan satış yerleri ve haller gibi işletmelerde yaşandığı kaydedildi. Gıda atıklarının kaynağını ise tüketime sunulan ancak herhangi bir sebepten dolayı tüketilmeyen gıdalar, gıda üreten işletmeler tarafından üretilen ancak ticari veya şekilsel bozukluk, ambalaj gibi nedenlerden dolayı tüketime arzdan vazgeçilen gıdalar ile son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş gıdaların oluşturduğu belirtildi. Gıda artıklarının; gıda amaçlı yetiştirilen çiftlik hayvanları, evcil kedi köpek ve süs hayvanları, sokak, barınak ve yaban hayvanlarının, yem amaçlı üretilen böcek, solucan ve kurtçukların beslenmesinde kullanılabileceği belirtilerek, yem amaçlı kullanılan böceklerin beslenmesinde kullanılması konusunda bir çalışmanın, yapılacak mevzuat düzenlemesinde yer alacağı ifade edildi.